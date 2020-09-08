شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتى تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادى بيراميدز قائمته التى تتجه صباح غد الأربعاء إلى الإسكندرية، تمهيدا لمواجهة المصرى في الدورى، حيث تقام المباراة في الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 26 من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن Advertisements خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس ويستمر أحمد الشناوى حارس المرمى فى الغياب بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يسافر فريق الكرة صباح غد الأربعاء إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير مساء هناك، قبل خوض اللقاء الهام.

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