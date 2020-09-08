شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري



يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

تقرير: عرض يوسف بلايلي والأهلي الأقرب لضمه



كشفت تقارير صحفية سعودية أن مسئولي نادي أهلي جدة عرضوا الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد امتناعه عن العودة إلى تدريبات الفريق.

أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن قرار بيع عقد يوسف بلايلي اتُخذ بسبب عدم التزام اللاعب الجزائري بعقده الاحترافي واستمرار غيابه عن تدريبات الفريق السعودي حتى الآن"

ويتواجد بلايلي في الجزائر حاليًا، حيث امتنع عن الذهاب إلى السعودية بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا، رغم أن ناديه أهلي جدة حجز "طائرة خاصة" لإعادته إلى المملكة العربية لكنه لم يقبلها.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" أن إدارة الأهلي لم تتوصل حتى الآن بأي عرض رسمي للاستغناء عن يوسف بلايلي، لكنها طرحت إسمه على بعض وكلاء اللاعبين لإيجاد نادٍ يلعب له في الموسم الجديد.

يُذكر أن تقارير إخبارية مصرية أجمعت على وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ومسؤولي أهلي جدة حول اللاعب الجزائري، يوسف بلايلي، لنقله إلى القلعة الحمراء في الموسم الكروي الجديد.

Advertisements

محمد شبانة يكشف حقيقة خلافة يوسف البلايلي لرمضان صبحي في الأهلي



كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " عم أن اسم النجم الجزائري يوسف البلايلي ارتبط بالنادي الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي وانتقاله لبيراميدز من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، بل وزعمت تقارير صحفية اقتراب توقيع اللاعب للفريق الأحمر.

تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع :في الوقت الذي كشف مصدر مطلع داخل إدارة الأهلي حقيقة الأمر مؤكدا أن هناك صعوبة كبيرة في مسألة ضم اللاعب علي الرغم من وجود قناعه كبيرة داخل إدارة الكرة بالأهلي بإمكانياته، إلا أن هناك عوامل تصعب ضمه بل وتجعل الأمر مستحيل أبرزها راتب اللاعب الكبير الذي يتجاوز حاجز الـ٣ ملايين دولار بالإضافة لرفض الأهلي السعودي بيع اللاعب للأهلي مفضلين بيعه لأحد الأندية الأوروبية التي طلبت ضمه وعلي راسها جالطة سراي التركي، خاصة وان يوسف البلايلي والأهلي السعودي استقرا علي فك الارتباط نهاية الموسم الجاري.

الأهلي يكلف الزيني لتحديد حقوق النادي بعد بيع رمضان صبحي لبيراميدز



كلف مسئولو الأهلي حنان الزيني مدير اللوائح بالنادي لتحديد حقوق النادي المادية بعد بيع رمضان صبحي لبيراميدز سواء فيما يخص حق الرعاية أو أي بنود أخري تمنحها الفيفا للنادي، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد اعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي رسمياً من هيدرسيفيلد الإنجليزي، ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلي بعد انتهاء فترة اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، لينتقل الجناح الدولي لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

من جانبه أكد رمضان، إن إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهم علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط.

تابع رمضان أنه سعيد بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.