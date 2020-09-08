شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يبدأ مرحلة التأهيل فى بيراميدز للتعافى من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز، مرحلة التأهيل بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، وأدت لغيابه عن مواجهات فريقه الماضية، حيث كان اللاعب جاهزًا للظهور فى مواجهة الزمالك إلا إن الحمل الزائد تسبب فى عودة الإصابة ليغيب السعيد عن بيراميدز فى تلك المباراة ومن بعدها مباراة الجونة التى خسرها الفريق السماوى بنتيجة 1/2 ، ويخوض فى الوقت الحالى عبد الله السعيد برنامج تأهيلى، استعدادًا للعودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية قبل المشاركة فى المباريات الرسمية.
ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.
واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.
وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.
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