نصف مليار جنيه رواتب أغلى 5 نجوم فى بيراميدز

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جدة - عمرو شويل يعتبر رمضان صبحي لاعب صفوف فريق بيراميدز أخر نجوم الكبيرين الاهلى والزمالك المنضمين حديثا إلى صفوف بيراميدز في الموسم المقبل 2020-2021، بعدما أعلن النادي عن التعاقد معه رسميا، أمس الاثنين، قادما من صفوف فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأعلن بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي، الذي لعب معارا حتى يونيو الماضي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، لمدة 5 سنوات، قادمًا من هيدرسفيلد، وذلك بعدما كشفت إدارة بيراميدز تفاصيل التعاقد خلال مؤتمر صحفي بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ولجأ بيراميدز إلى تقدبم رمضان صبحي بطريقة مبتكرة في الكرة المصرية في فيديو 50 ثانية، حيث أن أربعة من لاعبي الفريق تحدثوا مع بعضهم في مقطع فيديو عن زميلهم الجديد، قبل أن يخرج رمضان بعدهم بقميص النادي، وذلك خلال الفيديو الذي نُشر على الحساب الرسمي لبيراميدز بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

نصف مليار جنيه رواتب أغلى 5 نجوم مصرية فى بيراميدز

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ويعتبر صبحي بالاضافة الى ، الرباعي عبد الله السعيد، عمر جابر، علي جبر، وأحمد الشناوي، أغلى 5 نجوم مصرية فى بيراميدز، حيث وصلت قيمة مرتبات الخماسي إلى 470 مليون جنيه أي ما يقرب من نصف مليار جنيه، وذلك بجمع رواتب خماسي الفريق السماوي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لراتب رمضان صبحي في 5 مواسم مع بيراميدز 150 مليون جنيه، حيث يمتد عقده حتى عام 2025، وهو ما يجعله صاحب أعلى راتب في صفوف الفريق.

عبد الله السعيد يعتبر صاحب ثاني أعلى راتب في بيراميدز بإجمالي قيمة عقد تصل إلى 75 مليون جنيه، علما بأنه يمتد حتى عام 2023.

فيما يحصل عمر جابر على 84 مليون جنيه حتى نهاية عقده في 2024، بينما يتقاضى أحمد الشناوي 68 مليون جنيه في إجمالي قيمة عقده والذي يمتد حتى 2024 أيضا، وأخيرا يبلغ راتب علي جبر 60 مليون جنيه حتى نهاية عقد في نفس المدة السالف ذكرها.

ويحصل الخماسي على حوالى 108 مليو سنويا حيث يحصل صبحي على راتب سنوي حوالى 30 مليون جنية وعبد الله السعيد يحصل على راتب 25 مليون جنيه سنويا، بينما يحصل عمر جابر على راتب 21 مليون جنيه، وأحمد الشناوي على راتب 17 مليون جنيه، وعلي جبر على راتب 15 مليون جنيه.