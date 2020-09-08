شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين علي هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وجاءت الجلسة سريعة في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز ، فيما تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاطمئنان على اللاعب خلال حديث سريع معه ، مؤكدا له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة، كما اطمئن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبد الشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقاً للبرنامج الموضوع.