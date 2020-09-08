الصربي كولاروف ينتقل من روما إلى إنتر ميلان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم انتقال المدافع الصربي ألكسندر كولاروف إلى منافسه إنتر ميلان يوم الثلاثاء.
ونشر روما على موقعه الرسمي في الإنترنت أن كولاروف البالغ عمره 34 عاما انتقل إلى إنتر مقابل مليون ونصف المليون يورو، بالإضافة نصف مليون يورو أخرى بحد أقصى كحوافز.
وأضاف روما أنه يتمنى كل التوفيق للاعب الصربي الذي خاض 132 مباراة في ثلاثة مواسم وسجل خلالها 19 هدفا.
ويحمل كولاروف خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية وسبق له اللعب في لاتسيو قبل أن يخوض تجربة طويلة في مانشستر سيتي حتى 2017.
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