شكرا لقرائتكم وزيرة يابانية: يجب إقامة الأولمبياد "بأي ثمن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان، على ضرورة إقامة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت هاشيموتو في مؤتمر صحافي: أظن أنه علينا إقامة الأولمبياد بأي ثمن، فجميع المشاركين في الألعاب يعملون معا من أجل التحضير للحدث، بينما الرياضيون يكثفون جهودهم استعدادا للعام المقبل، وذلك رغم الظروف الصعبة التي فرضتها أزمة كورونا.

وواصلت: أود أن نركز كل جهدنا لمواجهة فيروس كورونا، حتى تتمكن اللجنة الأولمبية الدولية من الإعلان في أقرب وقت ممكن عن إمكانية إقامة الأولمبياد.

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وتباينت وجهات نظر المسؤولين في اليابان حول تأجيل منافسات الأولمبياد لتقام في العام المقبل، ففي يوليو الماضي، قال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، في تصريحات لشبكة "إن اتش كي إن": المنافسات ربما يتم إقامتها العام المقبل في حال تحسن وضع فيروس كورونا بشكل كبير. لا يمكننا فعل ذلك إذا استمر الوضع الحالي.

ورغم ذلك قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة في حوار مع فاينانشيال تايمز في أوائل شهر أغسطس الماضي، أن المنافسات سيتم إقامتها في ظل وجود فيروس كورونا.

وأضاف موتو: الشيء المهم هو أن تقام دورة الألعاب الأولمبية من أجل الأشخاص الذين يجب عليهم التعايش مع فيروس كورونا.

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء كيودو أن 23.9 بالمئة من اليابانيين يرغبون في إقامة المنافسات في صيف عام 2021.