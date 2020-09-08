رياضة | عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم محمود عبد المنعم "كهربا" إلى قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.
وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية ما بدر منه في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.
وشارك كهربا في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وأعلن جاهزيته لمواجهة يوم الجمعة المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.