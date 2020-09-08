رياضة | عاجل - الزمالك يرفض تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يرفض تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن ناديي الزمالك وبيراميدز رافضا تأجيل مباريات نصف نهائي من بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال والكونفيدرالية).

وقال أمير مرتضى أن مسئولي الناديين رفضوا تأجيل المباريات لوقت آخر، حيث أقترح الزمالك وبيراميدز إقامة مباريات الدور قبل النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية ذهابا وإيابا بمصر، وذلك في حال عدم توفر اقامتها في المغرب.

وجاءت قرارات ناديي الزمالك وبيراميدز خلال اجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص بحسم موقف موعد مباريات الدور قبل النهائي من البطولات الإفريقية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر الحالي.