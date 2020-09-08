رياضة | المحرات يقود جمهورية شبين للفوز على أبو قير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المحرات يقود جمهورية شبين للفوز على أبو قير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق جمهورية شبين الفوز على فريق أبو قير، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي، الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية، استعدادا لإستكمال دوري القسم الثاني.

وشهد الشوط الأول، الدفع بالحارس أحمد المحرات، بصفوف جمهورية شبين، والذي نجح في الظهور بمستوى متميز، ونجح في الحفاظ في مرماه، ليخرج بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم أبو قير بهدف للمهاجم الصاعد أحمد علي، مواليد 2002، بضربة رأس، ثم تعادل لشبين اللاعب محمد عزت مستغلا سقوط الكرة وسط المدافعين، ليسجلها في المرمى.

وقبل نهاية اللقاء تمكن محمد خالد، لاعب ابو قير السابق، من إحراز هدف الفوز من كرة عرضية سقطت داخل المرمى.