رياضة | إنتر ميلان يحسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، تعاقده رسميًا مع الصربي ألكسندر كولاروف، الظهير الأيسر لفريق روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخضع كولاروف للفحص الطبي بالأمس، قبل أن يوقع عقود انتقاله لإنتر اليوم الثلاثاء.

وذكر إنتر ميلان في بيانه: "ألكسندر كولاروف بات لاعباً في إنتر ميلان بشكل رسمي، حيث انتقل إلى صفوف الفريق بشكل نهائي قادمًا من روما". وكشف روما عن أن قيمة الصفقة بلغت 1.5 مليون يورو بجانب 500 ألف يورو أخرى كحوافز.

يذكر أن إنتر تعاقد مع كولاروف بناء على رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، والذي يري بأن اللاعب الصربي سيكون مفيدًا للفريق الإيطالي.