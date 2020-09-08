شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من تمديد عقد «أوباما وساسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك أن ناديه سيمدد تعاقد التونسى فرجانى ساسى، ويوسف إبراهيم «أوباما»، بعد مواجهة سموحة الخميس، المقرر إقامتها فى ملعب استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدورى العام. وحسم مرتضى منصور الجدل حول تجديد عقدى ثنائى الفريق، حيث ينتهى عقد اللاعبين مع الزمالك بختام الموسم المقبل 2020-2021.

وقال مرتضى، «سنجدد عقدى أوباما وساسى عقب لقاء سموحة المقرر غدا الخميس بالدورى، واتفقنا على ذلك فى جلسة مع اللاعبين، جددت مع كافة عناصر الفريق ويتبقى لنا تجديد عقود أوباما وساسى لغلق هذا الملف وفرض المزيد من الاستقرار الفنى». وأكد رئيس الزمالك، أنه يبذل جهودا كبيرا من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لسفر أسرتى الثنائى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط وحمزة المثلوثى الوافد الجديد إلى مصر.

وفى شأن مختلف أكد مرتضى منصور، أن الزمالك أكبر المستفيدين من استكمال الدورى، مشيرا إلى أنه يرفض تأجيل نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامته فى نهاية الشهر الجارى. وقال مرتضى، «اتحاد الكرة ممثلا فى عمرو الجناينى ومحمد فضل، أصر على عودة الدورى رغم تفشى فيروس كورونا، لكن محمد فضل يسعى لتأجيل دورى أبطال إفريقيا بسبب كورونا، هل الكورونا بالمزاج؟ رغم أن الفيروس تفشى فى عدة أندية بالدورى المصرى، بالتأكيد سأرفض التأجيل، لأن لدينا ارتباطات».

وأضاف، «الزمالك هو النادى الوحيد الذى استفاد من استكمال الدورى، لأن الفريق ارتقى من المركز الرابع إلى الثانى وأصبح مؤهلا للعب فى دورى أبطال إفريقيا، كما كرر الفوز على الأهلى وأصبح متخصصا فى ذلك، فى الوقت الذى لم يستفد فيه الأهلى بأى شىء، وأصبح الجدل مثار حوله بسبب تقنية الفار».

وأكمل، «لست مختلفا مع مجلس الأهلى، كنت أول من تواصل مع خالد مرتجى بعد إصابته بفيروس كورونا، كما تمنيت الشفاء لحفيدة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، أثناء مرضها، وقمت بعمل نعى فى الصحف عقب وفاة والدة خالد الدرندلى، نحن من نمد أيدينا فى أكثر من مناسبة، فمن الذى يريد صناعة الفتنة؟». وأوضح، «لم أحاول التعاقد مع أى لاعب من الأهلى خلال فترة تعاقده مع النادى، لم أفكر مطلقا فى عرض فكرة التعاقد مع حسام غالى فى عز تألقه رغم علاقته الوطيدة مع أبنائى، وتعاقدت أيضا مع عبدالله السعيد عندما كان لاعبا حرا، ووافقت على إعادة العقد له لعدم إحداث الفتنة».

من ناحية أخرى، يدخل اليوم «الأربعاء» الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة برج العرب، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام سموحة غدا فى منافسات الدورى العام، وذلك عقب انتهاء مران الفريق. وتشهد مباراة الغد غياب فرجانى ساسى وأحمد عيد، لاعبى الفريق، وذلك بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مواجهة طلائع الجيش، وأكد الجهاز الإدارى للفريق على غياب الثنائى فرجانى ساسى وأحمد عيد عن مباراة سموحة للإيقاف.

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فى الوقت الذى تشهد نفس المواجهة انتهاء فترة الإيقاف الموقعة على إمام عاشور، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة على حسب وجهة نظر المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون. ‏ كما يواصل أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، البرنامج التأهيلى الذى وضعه لهما محمد أسامة، طبيب الفريق بعد الإصابات العضلية التى تعرضا لها قبل وأثناء مباراة طلائع الجيش، وقال طبيب الفريق، إن الأشعة أثبتت إصابة أشرف بن شرقى لاعب الفريق بإجهاد عضلى بسيط وسيخضع لبرنامج تأهيلى قبل العودة مرة أخرى للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، أما فرجانى ساسى، فخضع لجلسة استشفاء فى صالة الجيمانزيوم، والإصابة خفيفة واللاعب بدأ مرحلة التأهيل قبل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.