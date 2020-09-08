شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يخضعون لـ«رابيد تيست» استعداداً لمواجهة الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لإجراءات تحليل «رابيد تسيت»، للكشف عن كورونا في اطار استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل على ارض ملعب ستاد عثمان احمد عثمان ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

من جهة آخري، طالب المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، عدم التعجل في الصراع على المراكز المؤهلة للمشاركات الأفريقية الموسم المقبل بعد قرارات الاتحاد الأفريقي بتحديد موعد إرسال الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من بطولات كاف.

وأضاف عادل: «لدينا شهر و20 يوما قبل تحديد المتأهلين لإفريقيا، يجب ألا نأكل في بعضنا وأن ننتظر، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم»كاف«أخر موعد لتسجيل الاتحاد الأهلية للأندية المشاركة في بطولات الأندية التابعة للكاف في الموسم الجديد.