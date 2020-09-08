شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم بتظلم للجبلاية لتخفيف عقوبة «عبدالمجيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوى مجلس ادارة نادى اسزان برئاسة اللواء احمد سليمان التقدم بمذكرة تظلم إلى اتحاد الكرة من اجل تخفيف عقوبة محمد عبدالمجيد مهاجم الفريق الكروى والذي نال الكارد الاحمر مباشرة في مباراة اسوان الاخيرة امام سموحة والتي انتهت نتيجاتها بالتعادل الايجابي 3/3 وسجل خلالها اللاعب «هاتريك» وذلك بعدما قررت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف اللاعب مباراتين وأخطرت أسوان رسميا بالقرار.

وأكد محمد عبدالمجيد مهاجم نادى أسوان أنه لم يتعمد إيذاء لاعب سموحة، لكن نزوله بهذا الشكل على يد الاوغندي ديريك نسيامبيبي لاعب سموحة كان وضع طبيعى ولم يستطع تفاديه، وقال عبدالمجيد: الجهاز الفنى لم يقصر معنا، جئت إعارة إلى أسوان من نادى الإنتاج في بداية الموسم، وثلاثة أهداف مجرد بداية، وكابتن كشرى منحنا قوة كبيرة وثقة.

وواصل: «كان لدينا أمل كبير في حصد النقاط الثلاثة لكن قدر الله وما شاء فعل، كابتن كشرى كان قلقا من تسديدى لركلة الجزاء الثانية، وحتى هيثم الفيل قال لى ما تشوطهاش ولو خسرنا هتشيل الليلة ومع ذلك اتخذت القرار وسجلتها اللى مالوش قلب مالوش رزق».