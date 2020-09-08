شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض «مجلي» بعد اقتراب دونجا من الرحيل للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولى نادى بيراميدز على ضرورة التعاقد مع لاعب وسط مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في ظل تمسك نبيل عماد دونجت بالرحيل عن بيراميدز والانتقال إلى نادى الزمالك والذي سبق ووقع على عقود انتقاله للقعة البيضاء.

ووضع بيراميدز، عدة أسماء في قائمة المطلوبين لتدعيم وسط ملعب الفريق، على أن يتم فتح باب المفاوضات مع أنديتهم في الفترة الحالية لحسم الصفقة والإعلان عنها مبكرًا، وعلمت «المصري اليوم» أن محمد مجلي، لاعب وسط المقاولون العرب والذي ظهر بمستوى متميز على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في بيراميدز بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مع فريق الذئاب منذ تصعيده للفري قالأول

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان هانى سعيد المدير الرياضي للنادى عن إبرام 3 صفقات أخرى بعد انتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل