شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدرس بيراميدز بالفيديو قبل مواجهه الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصري على مشاهدة مباراة الزمال وبيراميدز و التى انتهت بفوز الزمالك يوم الخميس الماضي ، من اجل الوقوف على نقاط القوة و الضعف فى فريق بيراميدز قبل مواجهة الفريقان التى ستجمعهما يوم الخميس المقبل ضمن مباريتت الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز على ارض ملعب ستاد برج العرب .

ويسعى المدير الفنى للمصرى على مذاكرة بيراميدز بشكل كامل ونقل تصوره للاعبيه فى ظل التعليمات الخاصة التى سيضعها المدرب لتلك المواجهة الحساسة والتى يأمل فى الخروج بنتيجة إيجابية تعينه على انتشال الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 22 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود .