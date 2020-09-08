شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يهدد لاعبي الاتحاد بمقاعد البدلاء و الإستعانة بالناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الغضب انتابت الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندري وايضا مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحي بسبب الهزيمة التى تلقاها الفريق بالامس امام مصر المقاصة بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت على ارض ملعب ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز

وهو الأمر الذى أدي لتفكير طلعت يوسف المدير الفنى بالاستعانه بعدد كبير من قطاع الناشئين لمعاقبه لاعبي الفريق الاول بسبب الاستهار و الرعونة على ادائهم ، فضلا عن الغيابات التى يعانى منها الفريق على راسها ، محمد انور الذي اجري عملية رباط صليبي وعماد السيد الذى يعانى من تمزق فى العضلة الأمامية ، بالإضافة للثنائى أحمد نبيل مانجا ومحمود شعبان، كما يتم تجهيز الليبى أنيس سالتو للعودة لهجوم الفريق ، بخلاف الأوغندى إيمانويل اكوى

يذكر ان مجلس الادارة قرر بالتنسيق مع طلعت يوسف رئيس جهاز الكرة خصم 3% من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن النتائج والعودة للإنتصارات من جديد .