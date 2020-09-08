شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد المستحقات فى الاتحاد السكندرى عقب الخسارة من المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة المهندس محمد مصيلحى، وبالتنسيق مع المدير الفنى للفريق طلعت يوسف، توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بخصم 3% من قيمة عقودهم، بالإضافة إلى إيقاف كافة المستحقات المالية لحين تحسن النتائج، وذلك عقب الخسارة الكبيرة للاتحاد السكندرى بملعبه أمام المقاصة 1/3،أمس الأول فى الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز.

من جانبه، أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد أن الإدارة والجهاز الفنى بصدد اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لإعادة الانضباط داخل الفريق عقب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة أمام المقاصة ومن قبلها فشل الفريق فى تحقيق الفوز على طنطا وخسارة نقطتين بعد التعادل بهدف لكل فريق ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

وكانت حالة من الغضب قد سيطرت على الجماهير السكندرية وصبت الجماهير الثائرة غضبها على الجهاز الفنى واللاعبين على خلفية هذه الهزيمة الكبيرة بملعبه أمام المقاصة، وانتقدت تراجع الأداء والضعف فى الأداء وغياب الروح داخل الفريق.

وخاض زعيم الثغر تدريباته، أمس، بدون راحة استعدادا لمواجهة نادى مصر، فى المباراة المقررة الجمعة المقبل فى الجولة الـ26 للدورى، وشهدت التدريبات أمس التركيز على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها بجانب شرح برنامج الإعداد للمواجهة المقبلة، وشدد طلعت يوسف خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين على ضرورة استعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.