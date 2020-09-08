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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براون: الفورمولا وان لها مستقبل ذهبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
تحدث اداري بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، روس براون عن الاثارة التي شهدها سباق جائزة ايطاليا الكبرى المرحلة الثامنة من البطولة.
وقال روس براون:" لقد أظهر سباق الأحد في حلبة مونزا أن الفورمولا وان لها مستقبل ذهبي، هل يمكنك تخيل الإثارة عندما يكون سائقون مثل غاسلي وساينز وسترول بسيارات تفوز بالسباقات؟ ستكون جنونية".
واضاف روس براون:" مستقبل الرياضة سيكون مثيراً خصوصاً مع القواعد الجديدة، سنرى سائقين أكثر ينافسون على الفوز بالسباقات في الجوائز القادمة خلال الاشهر الاتية".
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