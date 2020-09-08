براون: الفورمولا وان لها مستقبل ذهبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

تحدث اداري بطولة العالم لسباقات سيارات ​فورمولا وان​، ​روس براون​ عن الاثارة التي شهدها سباق جائزة ​ايطاليا​ الكبرى المرحلة الثامنة من البطولة.



وقال روس براون:" لقد أظهر سباق الأحد في ​حلبة مونزا​ أن الفورمولا وان لها مستقبل ذهبي، هل يمكنك تخيل الإثارة عندما يكون سائقون مثل ​غاسلي​ و​ساينز​ و​سترول​ بسيارات تفوز بالسباقات؟ ستكون جنونية".

واضاف روس براون:" مستقبل الرياضة سيكون مثيراً خصوصاً مع القواعد الجديدة، سنرى سائقين أكثر ينافسون على الفوز بالسباقات في الجوائز القادمة خلال الاشهر الاتية".