شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل رونالدو يعرض نجماً على يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 كشفت تقارير صحفية أنه تم عرض مهاجم نادي ​وولفرهامبتون​ الإنكليزي ​أداما تراوري​ على ​يوفنتوس​ للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي.

Advertisements وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن وكيل أعمال تراوري والنجم كريستيانو رونالدو، ​خورخي مينديز​ عرضه على البيانكونيرو مقابل 70 مليون يورو. وأردف: "تراوري سيكون بديل فعال لدوغلاس كوستا الذي يرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد". وختم الموقع: "يوفنتوس قد يجمع المال اللازم للتعاقد مع الجناح الإسباني حال بيع كوستا وفيديريكو بيرنارديسكي، لكن النادي الإيطالي سيواجه منافسة قوية من ليفربول ومانشستر سيتي المهتمين باللاعب".

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