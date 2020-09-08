اشتون: ليفربول ارتكب خطأ بعدم التعاقد مع لويس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

اعتبر لاعب نورويتش سيتي السابق ​دين اشتون​ ان ​ليفربول​ اخطأ في عدم التعاقد مع اللاعب ​جمال لويس​.



وتحدث أشتون في تصريحات لصحيفة الإكسبريس: "أعتقد أنه ارتكب خطأ ، لأن هناك الكثير من الإمكانيات التي يمتلكها لويس".

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وتابع: "إذا نظرت إلى آندي روبرتسون، واللاعب الذي جاء به ليفربول من أوليمبياكوس، فهناك بعض أوجه التشابه هناك من حيث أسلوب اللعب، روبرتسون أفضل من حيث أسلوبه الهجومي ولا يزال أمام لويس الكثير لتحسينه".

وواصل: "لكنني ما زلت أعتقد أن لويس يمكن أن يصبح لاعبًا أفضل، لأنه يتمتع بتلك الذكاء والاحترافية للقيام بما يتطلبه الأمر، لكن نيوكاسل بالتأكيد نادي ضخم وله قاعدة جماهيرية عريضة".

واكمل: "كل لاعب تحدثت إليه يقول إنه مكان فريد تمامًا للعب، فلقد أظهر ستيف بروس أيضًا بشكل دفاعي على مر السنين أنه يعرف كيف يمكنه أن يصنع فريقًا قويًا".

وأتم: "ولكن إذا لم يتم انضمام لويس إلى نيوكاسل ومع كل هؤلاء اللاعبين الشباب في نورويتش، فلن يتسبب ذلك في أي ضرر لهم بعد عام آخر في التشامبيونشيب وتطوير مستواهم".