رازوفيتش مدرباً للوحدة الاماراتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 كشفت ادارة نادي ​الوحدة​ الإماراتي لكرة القدم عن التعاقد رسميا مع المدير الفني الصربي ​فوك رازوفيتش​، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق، لمدة موسمين.

وأوضحت مصادر صحفية اماراتية أن فوك يعتبر صاحب سيرة ذاتية مميزة، وسبق له الإشراف على الإدارة الفنية لنادي الظفرة. وكان نادي الظفرة قد وافق على السماح على انتقال مدربه فوك رازوفيتش، إلى تدريب نادي الوحدة، ليحل بديلا للمدرب الهولندي مارك فوتا، قبل أيام من مشاركة الوحدة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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