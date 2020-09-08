تعديل موعد مباراة السيتي الاولى في الدوري الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلن نادي مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنكليزي الممتاز، عن تعديل موعد مباراته الاولى في الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 أمام ​وولفرهامبتون​ واندرز.

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وستنطلق المواجهة يوم 21 ايلول الجاري، ولكن تم تغيير توقيت المباراة.

وقد تم تأجيل مباراته الأولى في المسابقة، نظرًا لإنهاء الموسم في وقتٍ مُتأخر، بعدما وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليون، وسيبدأ الموسم من الجولة الثانية.

يُذكر أنّ البريميرليغ سينطلق يوم السبت القادم في 12 من الشهر الجاري، حيث سينطلق موسم 2020/2021 بمواجهة آرسنال وفولهام الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، خارج قواعده.