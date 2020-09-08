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تعديل موعد مباراة السيتي الاولى في الدوري الممتاز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعديل موعد مباراة السيتي الاولى في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلن نادي مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنكليزي الممتاز، عن تعديل موعد مباراته الاولى في الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 أمام ​وولفرهامبتون​ واندرز.

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وستنطلق المواجهة يوم 21 ايلول الجاري، ولكن تم تغيير توقيت المباراة.

وقد تم تأجيل مباراته الأولى في المسابقة، نظرًا لإنهاء الموسم في وقتٍ مُتأخر، بعدما وصل لربع نهائي ، أمام ليون، وسيبدأ الموسم من الجولة الثانية.

يُذكر أنّ البريميرليغ سينطلق يوم السبت القادم في 12 من الشهر الجاري، حيث سينطلق موسم 2020/2021 بمواجهة آرسنال وفولهام الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، خارج قواعده.

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