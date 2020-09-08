النصر يسلخ جلده بإضافة فريق جديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى العاصمة الإيطالية روما أمس مفاوض من نادي النصر لإتمام صفقة التعاقد مع قائد فريق أتلانتا الإيطالي، الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (بابو)، حسب تأكيدات الصحفي الإيطالي الشهير دي ماريزو الذي قال إن مفاوض النصر وصل إيطاليا لإنهاء التعاقد رسميا مع بابو وتقديم الحوافز المادية التي تتجاوز 7.5 ملايين يورو.

ويحول فقط دون إعلان الصفقة رسميا عائلة اللاعب التي تفضل البقاء في إيطاليا.

من جهة ثانية، لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة النصر ونظيرتها في نادي الفتح لكسب خدمات لاعب خط الوسط علي الحسن وإدراج اسمه ضمن قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

وطلب الفتح مبلغ 15 مليونا بخلاف حصة اللاعب السنوية البالغة 6 ملايين ريال، قبل إتمام الصفقة، فيما ينتظر أن تحسم الأمور اليوم أو غدا.

وخلال ساعات ستصل صفقات النصر الجديدة إلى 12 صفقة، حيث نجحت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت في إبرام 10 صفقات حتى الآن بين محلية وأجنبية لتدعيم الفريق في الموسم المقبل وخلال دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، فيما تفصل خطوات قليلة عن صفقتين أخريين.

ويأتي في مقدمة الصفقات المحلية التي تمت أخيرا، التعاقد مع مدافع الفتح علي لاجامي 5 أعوام مقابل 25 مليون ريال تكفل بها العضوان الداعمان، الأمير خالد بن فهد، وعبدالعزيز بغلف.

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فيما سبق صفقة لاجامي، تعاقدات محلية بارزة تمثلت في عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي وسلطان العنزي وأمين بخاري.

وعلى صعيد الملف الأجنبي، أتممت الإدارة التوقيع مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني غونزالو مارتينيز قادما من نادي أتلانتا الأمريكي، وذلك بعقد يمتد 4 سنوات.

وتزامن إعلان التعاقد مع مارتينيز مع وصول المدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو إلى الرياض في ساعة متأخرة فجر أمس ومن ثم توقيعه في كشوفات النادي مدة موسمين.

على الصعيد نفسه، استقبل المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين الجدد المنضمين أخيرا لتدريبات الفريق وهم: عبدالفتاح عسيري وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي، ورحب بهم مبديا سعادته بانضمامهم إلى صفوف الفريق، مبينا لهم أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهودهم خاصة في دوري أبطال آسيا.

وينتظر فيتوريا انضمام اللاعبين علي لاجامي وعبدالمجيد الصليهم بعد فراغهما من المشاركة اليوم مع فريقيهما السابقين الفتح والشباب ضمن الجولة الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعاقدات النصر حتى أمس