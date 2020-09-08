شكرا لقرائتكم خبر النهضة يستضيف نجران بدوري الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتختتم الجولة غدا بإقامة 9 مباريات في توقيت واحد، حيث يقابل القادسية نظيره الباطن، ويلتقي العين مع أحد، والجيل ضد الطائي، والخليج مع البكيرية، والنجوم مع الأنصار، والجبلين ضد الثقبة، والكوكب أمام الشعلة، والمجزل أمام جدة، والتقدم ضد حطين.
كانت هذه تفاصيل خبر النهضة يستضيف نجران بدوري الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.