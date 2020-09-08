النهضة يستضيف نجران بدوري الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم الجولة الـ36 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بمواجهة النهضة صاحب المركز السادس برصيد 53 نقطة، وضيفه نجران الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 44 نقطة. وتختتم الجولة غدا بإقامة 9 مباريات في توقيت واحد، حيث يقابل القادسية نظيره الباطن، ويلتقي العين مع أحد، والجيل ضد الطائي، والخليج مع البكيرية، والنجوم مع الأنصار، والجبلين ضد الثقبة، والكوكب أمام الشعلة، والمجزل أمام جدة، والتقدم ضد حطين.

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