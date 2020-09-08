شكرا لقرائتكم خبر دوليون سابقون ينادون بإنقاذ خالد مسعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع عدد من نجوم المنتخب السعودي السابقين خطوات جادة لبحث تقديم العون والمساعدة للاعب الأهلي والمنتخب السابق، خالد مسعد، الذي يعاني في الفترة الحالية من تراكم الديون ومشاكل صحية أثرت عليه كثيرا.

وأكد مدير جمعية رعاية الرياضيين، نصار الظاهري، أن خالد مسعد أصبح في حالة متأخرة من المرض بسبب الخذلان الذي واجهه من محبيه في الفترة الماضية، وكذلك لتفاقم الديون عليه مقابل استمرار متطلبات حياته من إيجار منزل ومصاريف العلاج وغيرها.

من جانبه أكد لاعب الاتحاد السابق محمد القرني، الجار الحالي لخالد مسعد في الحي، أن الأخير بات يعاني اعتلالا واضحا في صحته، مبينا أنه لا يزال يعمل على إيصال مشاوير بسيارته القديمة مقابل أجرة زهيدة.

Advertisements

كما نادى لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، محمد عبدالجواد، الجميع بالالتفات إلى المسعد ودعمه، تقديرا لما قدمه للكرة السعودية على مستوى المنتخبات وناديه الأهلي.

من جهته كتب قائد الهلال والمنتخب السابق، صالح النعيمة، في تويتر»لا أعلم من أين أبدأ في شرح ما يعانيه أخي الكابتن خالد مسعد، فهو يمر بحالة صحية سيئة جدا تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه»، مناشدا المسؤولين في وزارتي الصحة والرياضة بالنظر في حاله، فيما قال لاعب المنتخب والشباب والنصر السابق، فؤاد أنور، إن خالد مسعد أخ للجميع وخدم الكرة السعودية في فترة طويلة حقق خلالها إنجازات كبيرة، وهو يستحق مساعدة الجميع ووقوفهم إلى جانبه.

ووصف حارس المنتخب وفريق الهلال السابق، محمد الدعيع، اللاعب خالد مسعد بالأسطورة التي خدمت الكرة السعودية في المنتخب لسنوات عدة وقدم الكثير لناديه ووطنه. وقال «واجب الجميع الالتفات لحالته الصحية والنفسية».