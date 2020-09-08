شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يبقي المولد والقرني بالاتحاد والدحيم يرحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد وفواز القرني تمسك الإدارة والجهاز الفني بهما، ناقلا لهما مدى حاجة الفريق إلى خدماتهما خلال المرحلة الحالية، وذلك خلال اجتماع عقده الحائلي باللاعبين.

وشهدت الفترة الأخيرة مساعي من جانب إدارة نادي النصر للتعاقد مع اللاعبين بنظام الإعارة لدعم صفوف الفريق في مشواره بدوري أبطال آسيا، إلا أن اجتماع الحائلي باللاعبين أغلق باب المفاوضات تماما.

من جهة أخرى غادر المدافع عمار الدحيم أسوار النادي بعد استبعاده عن مواجهة العدالة اليوم في الجولة الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن إدارة النادي وقعت مع اللاعب خطاب مخالصة مالية لتنتهي بذلك علاقة استمرت بين الطرفين 7 مواسم.

في المقابل، تقرر استمرار إعارة اللاعب غاري رودريقيز لنادي فنربخشة التركي موسما آخر بعد أن تعثرت المفاوضات بين النادي التركي ونظيره أولومبياكوس اليوناني الذي كان يرغب بخدمات اللاعب لمدة موسم.

وعلي صعيد مواجهة اليوم، فقد استعاد المدير الفني فابيو كاريلي خدمات لاعب الوسط عبدالعزيز البيشي وسيعمل على الزج به كعنصر أساسي من البداية بعد أن غاب عن لقاء النصر في الجولة الماضية ضمن الجولة الـ29 بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة الفتح.