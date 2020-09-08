بلايلي ينوي لي ذراع الأهلي بالأهلي

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وعزز تلك المفاوضات رغبة اللاعب في عدم مواصلة مشواره مع الأهلي السعودي وتجاهل الحضور إلى جدة بعد أن غادرها عقب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما رفض بلايلي التجاوب مع إدارة النادي التي حلت له مشكلة الطيران من خلال توفير طائرة خاصة لنقله إلى جدة. في المقابل، لم يظهر المدير الفني للأهلي، الكرواتي فلادان ميلويفتش رغبة في استمرار اللاعب حسب تأكيد المشرف الجديد على فريق كرة القدم طارق كيال الذي قال إن المدرب أخبره شخصيا بعدم جدية بلايلي، وإنه يحتاج إلى لاعبين مقاتلين في الملعب، علما أن عقد اللاعب القادم من الترجي التونسي يمتد حتى 2022 وهو ما يجعله يبحث عن طريقة ينهي بها تعاقده الحالي.
في الجانب المصري، فإن مسؤولي النادي القاهري يرون في يوسف بلايلي ضالة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل رمضان صبحي إلى فريق بيراميدز، خاصة وأنه حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي وقدم مستويات مميزة خلال مشاركته مع المنتخب الجزائري ببطولة أمم أفريقيا بمصر، والتي انتهت بتتويج الجزائر باللقب.
ومما يعكر جوء المفاوضات والصفقة، الخلاف الكبير بين الأهلي السعودي والأهلي المصري بسبب قضية انتقال اللاعب المصري عبدالله السعيد إلى الأهلي السعودي الموسم الماضي، حيث لا يزال الأهلي المصري يلاحق السعيد بلجان ومحاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
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