الغامدي يلحق بخيمناستيكا الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت لجنة فنية من نادي خيمناستيكا، أحد فرق الدرجة الأولى الإسباني، لاعب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم فراس الغامدي ليخضع للتجربة من خلال تدريبات الفريق الأول الذي يستعد للمشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2020/2021. وكان اللاعب الغامدي قد شارك في عدد من الحصص التدريبية في فبراير الماضي بفضل اتفاقية التعاون التي تمت بين النادي الإسباني وبرنامج الابتعاث، الأمر الذي لاقى استحسان الجهاز الفني، مطالبا باستمراره في تجربته الاحترافية استعدادا للموسم المقبل، ليبدأ أمس تجربته من خلال التدريب الميداني مع الفريق على أرض ملعب «نو إستادي».

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