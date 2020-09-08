الحجر يحرم إدواردو من احتفالات الهلال

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وجاء الرفض إدارة شباب الأهلي بسبب قوانين مكافحة فيروس كورونا في البلاد، حيث ستتسبب في حرمان الفريق من مجهود إدواردو حينما يخضع للحجر الصحي عقب عودته إلى الإمارات قادما من السعودية.
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