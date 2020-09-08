الحجر يحرم إدواردو من احتفالات الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض نادي شباب الأهلي الإماراتي ، طلب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بالسفر إلى السعودية للمشاركة في احتفالات فريقه السابق الهلال بالتتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراته أمام الشباب اليوم بالجولة الـ30 الأخيرة. وجاء الرفض إدارة شباب الأهلي بسبب قوانين مكافحة فيروس كورونا في البلاد، حيث ستتسبب في حرمان الفريق من مجهود إدواردو حينما يخضع للحجر الصحي عقب عودته إلى الإمارات قادما من السعودية.

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