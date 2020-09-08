شكرا لقرائتكم خبر النصر والاتفاق.. مواجهة من أجل المظهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا المباراة كتجربة واستعداد قوي لمواجهته بدوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل أمام سباهان الإيراني، بعد أن ضمن الوصافة خلف الهلال البطل، بوصوله إلى النقطة الـ61، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 كان آخرها أمام الاتحاد في الجولة الماضية، فيما خسر 4 مرات.
فيما يدخل الاتفاق مع مدربه الوطني خالد العطوي منتشيا بتجديد عقده موسمين اللقاء وهو يبحث عن فوز معنوي، بعد أن جمع 42 نقطة في المركز الثامن.
وخلال مشواره بالدوري، فاز الاتفاق 13 مرة، لكنه خسر 13 مرة أيضا، فيما تعادل 3 مرات.
وعلى الرغم من تعرض الفريق لخسارة أمام ضمك في الجولة الماضية إلا أن إدارة الاتفاق جددت ثقتها في المدرب لموسمين مقبلين.
يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز النصر 1-0.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر والاتفاق.. مواجهة من أجل المظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.