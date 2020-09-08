النصر والاتفاق.. مواجهة من أجل المظهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مباراة غير مؤثرة من حيث النتيجة، يستضيف النصر نظيره الاتفاق ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا المباراة كتجربة واستعداد قوي لمواجهته بدوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل أمام سباهان الإيراني، بعد أن ضمن الوصافة خلف الهلال البطل، بوصوله إلى النقطة الـ61، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 كان آخرها أمام الاتحاد في الجولة الماضية، فيما خسر 4 مرات.

فيما يدخل الاتفاق مع مدربه الوطني خالد العطوي منتشيا بتجديد عقده موسمين اللقاء وهو يبحث عن فوز معنوي، بعد أن جمع 42 نقطة في المركز الثامن.

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وخلال مشواره بالدوري، فاز الاتفاق 13 مرة، لكنه خسر 13 مرة أيضا، فيما تعادل 3 مرات.

وعلى الرغم من تعرض الفريق لخسارة أمام ضمك في الجولة الماضية إلا أن إدارة الاتفاق جددت ثقتها في المدرب لموسمين مقبلين.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز النصر 1-0.