8:35م بداية الحسم وتسمية الهابط الثالث

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وتتساوى فرق الاتحاد والتعاون والفيحاء وضمك في عدد النقاط (32 لكل منها).
التعاون والفيحاء
في مباراة لا فرصة فيها للتعويض وتبدو الأكثر حساسية في الجولة، يستضيف التعاون صاحب النقاط الـ32 والمركز الـ12 على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فريق الفيحاء صاحب الـ32 نقطة بالمركز الـ13 والمهدد هو الآخر بالهبوط، حيث إن خسارة أي منهما تعني مرافقته العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى والمهددة بالهبوط.
الاتحاد والعدالة
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يحل الاتحاد ضيفا على العدالة في لقاء هام أيضا يسعى خلاله الاتحاد لكسب المواجهة لضمان عدم مغادرة دوري الأضواء كأحد مؤسسيه المهمين والجاذبين للدوري من حيث المنافسة والحضور الجماهيري وشعبية النادي، حيث يملك من النقاط 32 بالمركز الـ11.
ورغم أن المواجهة أمام فريق العدالة الذي تأكد هبوطه بعد أن بقي في المركز الأخير برصيد 21 نقطة، إلا أن إدارة الاتحاد وقبلها الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، حذرا اللاعبين من التهاون، وطالباهم بأن يعملوا على إشباع أنفسهم من خلال الأكل بأيديهم لا بأيدي غيرهم، حيث رصدت الإدارة مكافآت محفزة حال تحقيق الفوز والثبات بدوري المحترفين.
ضمك والفتح
وفي مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها يلتقي فريق ضمك الذي يسعى لكسب نقاط المباراة وضمان استمراره موسما آخر في الدوري، حيث يملك في رصيده 32 بالمركز الـ14، مع فريق الفتح الذي ضمن بقاءه بالرمق الأخير في الجولة الماضية بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة وضعته في المركز العاشر.
وسيرمي ضمك مع مدربه بن زكري بكامل ثقله من أجل تحقيق فوز مرهون بنتائج المباريات الأخرى، حيث قد لا يكون الفوز وحده كافيا لبقائه، خاصة إذا ما تغلب الاتحاد على العدالة.
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