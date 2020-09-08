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شكرا لقرائتكم ميسي المصري ينتظم فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاد أحمد عادل "ميسي" لاعب خط وسط المصري للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب استمر لما يقرب من أسبوعين على خلفية تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد وحالة الإرهاق الشديد التي عانى منها فيما بعد.
فيما بدأ كريم العراقي لاعب المصري برنامجه التأهيلي تحت إشراف الكابتن أحمد سامح أخصائي التأهيل.
كان اللاعب قد أصيب بتمزق في العضلة الأمامية أثناء خوضه لمباراة الأهلي قبل نحو عشرة أيام ، وهو الأمر الذي يحتاج لبرنامج تأهيلي يستمر لفترة قد تصل إلى نحو أربعة أسابيع.
بينما شهد مران المصري عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة اسلام عطية لاعب خط وسط الفريق وذلك بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به بعد إصابته بفيروس كورونا قبل نحو 3 أسابيع وهو الأمر الذي أدى إلى غيابه عن مباريات المصري بالدوري بالأسابيع الأخيرة
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