شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل إنجلترا ضد الدنمارك فى دوري الأمم الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك، والتي ستجمع الطرفين مساء اليوم،الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد تشكيل إنجلترا على تواجد كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد أساسياً، فيما تم إستبعاد جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي بعد الفضيحة الغير أخلاقية في معسكر الأسود الثلاثة.

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وجاء تشكيل إنجلترا كالتالى: بيكفورد في حراسة المرمى ثم أرنولد، جوميز، كودي، تريبير، رايس، داير، فيليبس، سانشو، كين، ستيرلنج.

فيما تمثل تشكيل الدنمارك في: