شكرا لقرائتكم شاهد لاعبو أسوان يخضعون لتحليل "رابيد تيست" استعدادًا للإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، اليوم الثلاثاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب مع فريق الإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام ، ويغيب محمد عبد المجيد، مهاجم الفريق عن المشاركة مع اسوان خلال الجولتين المقبلتين بالدورى، أمام الإنتاج الحربى ثم أسوان بالأسبوعين الـ 26 و27 من عمر المسابقة المحلية ذلك بعد تعرضه للطرد المباشر عقب تدخله فى كرة مشتركة مع إيريك نيسيبامبى لاعب سموحة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بمنافسات الجولة 25 وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، وكان عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى شباك الفريق السكندرى.

وفى ذات الوقت يفتقد أسوان لخدمات سولمون منساه لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أيضاً خلال مباراة سموحة، إلا أن سولمون منساه يغيب عن مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين تلقى على إثرهما البطاقة الحمراء.

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ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

من جانبه، أعرب مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن غضبه الشديد من الظلم التحكيمى الذى تعرض له فريقه خلال مباراته أمام سموحة وقال أمين: اعترضنا من الأمس على وجود حكم من الاسماعيلية لمباراة سموحة، خاصة أن الاسماعيلى تلقى هزيمة كبيرة أمام المقاصة، واذا فوزنا كنا سنتخطى الاسماعيلى فى الجدول، ومع ذلك أصر الاتحاد على تعيين حكم من مدينة الاسماعيلية لمباراتنا مع سموحة.