شكرا لقرائتكم أشرف قاسم يتحدث عن مشاركة مروان محسن أساسياً رغم إهدار الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق عن تعاطفه مع مروان محسن مهاجم النادى الاهلى والمنتخب الوطنى في حملات الهجوم ضده بعد اهداره للفرص في المباريات .

وأكد قائد دفاع الزمالك الأسبق أن مروان محسن مهاجم جيد ولكنه مشكلته في أهدار فرص تهديفية سهلة امام المرمى في وقت يحرز اهداف صعبة ولكن الجماهير تنتقده بعدما تشعر بالغضب من أهدارالأهداف السهلة خاصة اذا كانت في مباريات حاسمة والفرص تؤثر على نتيجة المباراة .

Advertisements

وعن أتفاق كل مدربى الاهلى المتتاليين وكذلك المنتخب الوطني الأول ، على الدفع بمروان محسن رغم الانتقادات التي تلاحقه رغم إهدار الفرص ، قال أشرف قاسم ان مروان محسن هو المهاجم الوحيد الصريح في صفوف الاهلى والمنتخب الأول ولا يوجد رأس حربة صريح غيره ، لان اليو بادجى ليس مهاجم صريح ويميل للعب على الأطراف ، ولعل هذا سر أعتماد المدربين على مروان في كل الظروف حتى لو كان بعيدا عن مستواه أو يهدر الفرص .

ووجه نجم مصر السابق نصيحة لمروان محسن بضرورة الشغل على نفسه لتطوير مستواه والتخلص من مشكلة اهدار الفرص السهلة ، وهذا لا يتحقق الا بالتدريبات الخاصة والتركيز وطبعا مع التوفيق ..واضاف لازم مروان محسن يحاسب نفسه كل فترة للوقوف على الأخطاء وعلاجها أولا بأول .