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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحه الخميس المقبل في اطار مباريات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسوف تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



ويأمل الزمالك في استمرار توهجه المحلي لاكساب اللاعبين والجهاز الفني المزيد من الثقة، خاصة بعد التفوق على الأهلي في القمة وبيراميدز في القمة الأخرى والاقتراب من الوصافة بشكل كبير، بعدما نجح الزمالك فى الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



الزمالك الذي يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، يسعى لحسم المشاركة الأفريقية الموسم المقبل قبل التركيز على دوري الأبطال هذا الموسم ومباراته المرتقبة أمام الرجاء خاصة بعدما بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



لكن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق الموج الأزرق، الذي يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم في 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.