شكرا لقرائتكم بيراميدز يؤجل الإطاحة بالكرواتي تشاتشيتش بسبب ضيق الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه مسئولو نادى بيراميدز أزمة بسبب ضيق الوقت الذى منعهم من اتخاذ قرار رحيل الكرواتى أنتى تشاتشيتش من على رأس القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خاصة بعدما تعرض بيراميدز للخسارة أمام الزمالك ثم من الجونة، ليبتعد نسبيًا عن صراع المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى، والذى كان سيضمن للفريق السماوى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع فى بيراميدز، عن أن الإدارة اتخذت قرار رحيل أنتى تشاتشيتش منذ فترة، وفتحت باب المفاوضات مع إيهاب جلال لتولى زمام الأمور مع بداية الموسم الجديد، إلا أن تدهور النتائج فى الوقت الحالى دفع المسئولوين للتفكير فى اتخاذ قرار الإطاحة قبل نهاية الموسم، لكن ضيق الوقت وضغط المباريات، وإقبال الفريق على نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية عطل تفعيل القرار.

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تابع المصدر حديثه، أن هناك أكثر من مدرب وطنى بجانب إيهاب جلال مرشحون لخلافة أنتى تشاتشيتش بخلاف بعض المدربين الأجانب، إلا أن هانى سعيد المدير الرياضى فى بيراميدز يرغب فى التعاقد مع إيهاب جلال، لكن صعوبة الأمر تكمن فى تولى المدرب تدريب مصر المقاصة بالوقت الحالى، الأمر الذى سيدفع بيراميدز للانتظار لحين التوصل لاتفاق مع مدرب جديد.

وكان بيراميدز أعلن أمس الأثنين عن أتمام ثانى صفقاته استعدادًا للموسم الجديد، بضم رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى لمدة 5 سنوات، بعد أن فضل اللاعب ارتاء قميص الفريق السماوى، وعدم الاستمرار مع الأهلى.