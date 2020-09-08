شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف عن بدائل متولي بالأهلي..ويؤكد: جيرالدو في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع " أن مسئولو النادي الأهلي 3حددو بدائل لأسماء مدافعين تمهيدا للتعاقد مع أي منهم لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد، خاصة بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وبالتالي لن يعود اللاعب للأهلي قبل انتهاء الموسم القادم.

تابع الإعلامي محمد شبانة في برنامج مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع : أن مسئولو الأهلي أكدو أن هناك 3 لاعبين تحت منظار الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولجنه التخطيط لتدعيم الدفاع وهم أسامه جلال مدافع انبي ومحمود رزق مدافع الاتحاد ومحمود البدري قائد الانتاج الحربي حيث سيتم متابعتهم بدقه تمهيدا للتعاقد مع احدهم لتدعيم الدفاع.

Advertisements

أضاف شبانه على تلفزيون اليوم السابع أن الأنجولي جيرالدو جناح لأهلي تلقي عرضين للرحيل عن الفريق احدهما من الدوري البرازيلي والأخر من احد الأندية الخليجية وذلك بعد تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.