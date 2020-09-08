شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز يخطران الكاف برفض تأجيل نصف النهائي الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الزمالك وبيراميدز، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفضهما تأجيل منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولات الإفريقية حيث يتواجد الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما يتواجد بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية ومن المقرر أن يتخذ الكاف، قراره النهائي بشأن مواعيد دور قبل النهائي وتأجيله من عدمه خلال الأسبوع الجاري حيث حرص أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك علي إخطار الكاف برفض النادي الأبيض للتأجيل.

وأشارت تقارير مغربية عبر موقع le360 سبورت إن المكتب التنفيذى سوف يعلن بعد غد الخميس، عن تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد الاتفاق الودى الذى جمع مسئولى الاتحاد المغربى ونظرائهم فى الاتحاد المصرى ، وأضاف الموقع أن لجنة المسابقات التابعة لـ"كاف" ستعلن إجراء نصف نهائى المسابقتين يومى 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تكون مواجهات الإياب يومى 23 و24 من الشهر ذاته فيما تجرى المباراة النهائية فى اليوم الأخير من الشهر ذاته.