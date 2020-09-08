شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يفوز على منتخب الإسكندرية 2/5 ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب الإسكندرية 5/2 في المباراة الودية الثانية في إطار إستعداد منتخبنا الوطني للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم روسيا 2021 تحت قيادة مصطفي لطفى المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية..إنتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفه وجائت نتيجة الشوط الثاني بالتعادل 1/1 ليستمر تفوق منتخب مصر 1/4 وفي الشوط الثالث أضاف كلا من منتخب مصر ومنتخب إسكندرية هدف لرصيده لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 2/5

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سجل خماسية منتخب مصر، مصطفي سمير، محمد عبد النبي لوحا ، كريم سيد كابتشو ، عبد الرحمن الشافعي ، أحمد بالي، وسجل هدفي منتخب إسكندرية هشام الدسوقي، أحمد محمد.

ويشرف على منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية الدكتورة سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم ، وتضم قائمة المنتخب بقيادة مصطفي لطفي كلا من محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.