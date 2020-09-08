منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يفوز على منتخب الإسكندرية 2/5 ودياً

شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يفوز على منتخب الإسكندرية 2/5 ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب الإسكندرية 5/2 في المباراة الودية الثانية في إطار إستعداد منتخبنا الوطني للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم روسيا 2021 تحت قيادة مصطفي لطفى المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية..إنتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفه وجائت نتيجة الشوط الثاني بالتعادل 1/1 ليستمر تفوق منتخب مصر 1/4 وفي الشوط الثالث أضاف كلا من منتخب مصر ومنتخب إسكندرية هدف لرصيده لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 2/5
سجل خماسية منتخب مصر، مصطفي سمير، محمد عبد النبي لوحا ، كريم سيد كابتشو ، عبد الرحمن الشافعي ، أحمد بالي، وسجل هدفي منتخب إسكندرية هشام الدسوقي، أحمد محمد.
ويشرف على منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية الدكتورة سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم ، وتضم قائمة المنتخب بقيادة مصطفي لطفي كلا من محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يفوز على منتخب الإسكندرية 2/5 ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.