شكرا لقرائتكم كاراسكو ينتقل بشكل نهائي إلى أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد أتلتيكو مدريد نهائيا مع الجناح يانيك كاراسكو من داليان الصيني بعد أن استمتع الدولي البلجيكي بفترة إعارة ناجحة مع الفريق الإسباني الموسم الماضي.

وقال أتلتيكو في بيان يوم الثلاثاء إن كاراسكو البالغ من العمر "27 عاما" وقع عقدا لأربع سنوات مع النادي الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي وبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال.

وانضم كاراسكو في البداية إلى أتلتيكو قادما من موناكو في 2015 وهز الشباك في نهائي دوري الأبطال 2016 أمام ريال مدريد في مباراة تعادلا فيها 1-1 قبل أن يخسرها أتلتيكو بركلات الترجيح.

وغادر بعدها إلى داليان الصيني في فبراير 2018 مع زميله في أتلتيكو نيكو جايتان لكنه عاد للفريق الإسباني في وقت سابق هذا العام ولعب دورا في حصوله على المركز الثالث بعد استئناف الدوري عقب توقف طويل بسبب جائحة كورونا.