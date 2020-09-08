تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل موقعة الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحه الخميس المقبل في اطار مباريات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز، وسوف تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء، الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.
وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه.
ونجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.
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