شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو: مستوى جيرالدو "بيتحسّن" والأهلى سيتوج بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أمادو فلافيو مهاجم النادى الأهلى السابق، أن مستوى الأنجولى جيرالدو دا كوستا، فى تحسن مستمر بعد حصوله على الفرصة للمشاركة مع الفريق بشكل أكبر فى الفترة الأخيرة، وقال فلافيو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "السادسة" عبر قناة الأهلى: بعد عودة الدورى جيرالدو يحصل على فرص أكبر للمشاركة من قبل، وأدائه يتحسن مع مرور الوقت، فى أنجولا كان لديه مساحة أكبر للعب فى بريميرو دي أوجستو، ولكن فى مصر الوضع مختلف، وأنصحه بالاستمرار على ما هو عليه لأنه لاعب لديه مهارات كبيرة والأمور ستظهر بعد ذلك بشكل طبيعى.

وأضاف: المباريات صعبة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا خاصة مع الوداد، وأرى أن الأهلى لديه مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على التأهل إلى النهائى، الذى لن يكون سهلاً سواء أمام الرجاء أو الزمالك، وأرى أن المباريات التى لعبها الأهلى وسيلعبها حتى نصف النهائى ستؤهله بشكل جيد لأفريقيا، وأتمنى له الفوز باللقب.

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فى سياق آخر، كلف مسئولو الأهلي حنان الزيني مدير اللوائح بالنادي لتحديد حقوق النادي المادية بعد بيع رمضان صبحي لبيراميدز سواء فيما يخص حق الرعاية أو أي بنود أخري تمنحها الفيفا للنادي، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد اعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي رسمياً من هيدرسيفيلد الإنجليزي، ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلي بعد انتهاء فترة اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، لينتقل الجناح الدولي لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

وسادت حالة من الاستياء داخل الأهلي من رمضان صبحي خاصة وأن اللاعب أكد في أول الأمر، وخلال جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادي أنه يرغب في البقاء بالأهلي، لتنجح الإدارة الحمراء في الوصول لاتفاق رسمي بشأن شراء اللاعب من ناديه رسمياً، إلا أن رمضان تراجع بعد أن تلقى عرضاً من بيراميدز يحصل من خلاله على 40 مليون جنيه سنوياً ،في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند 18 مليون جنيه فقط في الموسم الواحد.

من جانبه أكد رمضان، إن إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهم علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط.