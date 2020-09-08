شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف لـ تلفزيون "الخليج 365 "حقيقة خلافة البلايلي لرمضان صبحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " إن إسم النجم الجزائري يوسف البلايلي ارتبط بالنادي الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي وانتقاله لبيراميدز من صفوف هيدرسيفيلد الأنجليزي بداية من الموسم المقبل، بل وزعمت تقارير صحفية اقتراب توقيع اللاعب للفريق الأحمر.

تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 :في الوقت الذي كشف مصدر مطلع داخل إدارة الأهلي حقيقة الأمر مؤكدا أن هناك صعوبة كبيرة في مسألة ضم اللاعب علي الرغم من وجود قناعه كبيرة داخل إدارة الكرة بالأهلي بإمكانياته، إلا أن هناك عوامل تصعب ضمه بل وتجعل الأمر مستحيل أبرزها راتب اللاعب الكبير الذي يتجاوز حاجز الـ٣ ملايين دولار بالإضافة لرفض الأهلي السعودي بيع اللاعب للأهلي مفضلين بيعه لأحد الأندية الأوروبية التي طلبت ضمه وعلي راسها جالطة سراي التركي، خاصة وان يوسف البلايلي والأهلي السعودي استقرا علي فك الارتباط نهاية الموسم الجاري.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.