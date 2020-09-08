شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعرض مهاراته قبل العودة للمشاركة مع الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مشاركة جمهوره بصور من تدريبات الفريق اليوم والذي استعرض فيها مهاراته على ملعب التتش، حيث ظهر بشكل متألق في المران الجماعي اليوم، وسرعان ما استقبل الشحات عدد كبير من التعليقات التي تدعمه بقوة في العودة من جديد للمشاركة، بعد جراحة "الفتاق" التى أجراها يوم 21 يونيو الماضى.

وكان قد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة منذ عدة ايام، مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاستفسار عن حالة حسين الشحات لاعب الفريق الذى بدأ أول سبتمبر، برنامج تأهيل للتعافى من جراحة "الفتاق" التى أجراها يوم 21 يونيو الماضى، وتحدث المدرب السويسرى مع الطبيب عن حالة اللاعب ومدة البرنامج التأهيلى التى سيعود بعدها للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، وخضع الشحات لمسحة طبية منذ أيام للكشف عن كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليبدأ برنامج التأهيل.