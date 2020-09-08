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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعرض مهاراته قبل العودة للمشاركة مع الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مشاركة جمهوره بصور من تدريبات الفريق اليوم والذي استعرض فيها مهاراته على ملعب التتش، حيث ظهر بشكل متألق في المران الجماعي اليوم، وسرعان ما استقبل الشحات عدد كبير من التعليقات التي تدعمه بقوة في العودة من جديد للمشاركة، بعد جراحة "الفتاق" التى أجراها يوم 21 يونيو الماضى.
وكان قد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة منذ عدة ايام، مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاستفسار عن حالة حسين الشحات لاعب الفريق الذى بدأ أول سبتمبر، برنامج تأهيل للتعافى من جراحة "الفتاق" التى أجراها يوم 21 يونيو الماضى، وتحدث المدرب السويسرى مع الطبيب عن حالة اللاعب ومدة البرنامج التأهيلى التى سيعود بعدها للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، وخضع الشحات لمسحة طبية منذ أيام للكشف عن كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليبدأ برنامج التأهيل.
وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى اليوم الثلاثاء وذلك فى حضور سامى قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.
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