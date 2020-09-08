شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو : ثقة جوزيه منحتني حصانة أمام "موجة" الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمادو فلافيو مهاجم النادى الأهلى السابق، أن ثقة مانويل جوزية المدير الفني التاريخي للأهلي ، كانت الدافع الأساسى لتألقه مع الفريق الأحمر فى وقت سابق، رغم الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها بسبب سوء الحظ، وقال فلافيو فى تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: ثقة مانويل جوزيه كانت سبب رئيسى فى تألقى مع الأهلى، وكذلك زملائى لأنهم كانوا يعرفون قدراتى، وجيلى لم يكن الأفضل فى الأهلى فقط ولكن فى مصر عموماً، وعلاقتى كانت جيدة مع الجميع، كنا مجموعة منغلقة على نفسها علاقتها قوية وكنا منظمين جداً.

واصل، مباريات الدورى كانت فيها قوة وتحدى كبير، وكان هناك بطولات دورى نحصل عليها بفارق كبير، ولكن أخر لقب حصلت عليه فى 2009 كان الأصعب فى مسيرتى بسبب المنافسة مع الإسماعيلى.

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أضاف فلافيو، فى مباراة الصفاقسى، كنا نؤمن أن هناك فرصة، رغم ثقة الصفاقسى فى الفوز باللقب، ونفذنا تعليمات مانويل جوزية بأنه فى أى وقت ستظهر الفرصة يجب أن نكون مركزين لأن فى أي وقت سنحسم المباراة، وكذلك حسمنا أكثر من بطولة بنفس الطريقة.

استكمل: علاقتى بجيلبرتو كانت مميزة كنا دائماً مع بعض سواء فى الأهلى أو فى المنتخب حتى قبل انضمام جيلبرتو إلى الأهلى، وكنا نعرف طريقة لعب بعضنا البعض وكان التفاهم بيننا فى الملعب أمر طبيعى.