شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف لـتلفزيون "الخليج 365 " عن بدائل متولي بالأهلي ..وجيرالدو في البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن مسئولو النادي الأهلي 3حددو بدائل لأسماء مدافعين تمهيدا للتعاقد مع أي منهم لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد، خاصة بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وبالتالي لن يعود اللاعب للأهلي قبل انتهاء الموسم القادم.

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تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 : أن مسئولو الأهلي أكدو أن هناك 3 لاعبين تحت منظار الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولجنه التخطيط لتدعيم الدفاع وهم أسامه جلال مدافع انبي ومحمود رزق مدافع الاتحاد ومحمود البدري قائد الانتاج الحربي حيث سيتم متابعتهم بدقه تمهيدا للتعاقد مع احدهم لتدعيم الدفاع.

أضاف شبانه على تلفزيون الخليج 365 أن الأنجولي جيرالدو جناح لأهلي تلقي عرضين للرحيل عن الفريق احدهما من الدوري البرازيلي والأخر من احد الأندية الخليجية وذلك بعد تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.