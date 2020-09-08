شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل رباعى الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حازم إمام وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، رباعي فريق الزمالك البرنامج التأهيلي والتجهيزي المُحدد لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم للفترة المقبلة ، وخاض اللاعبون تدريبات بجيمانيزيوم النادي في ظل الإصابات المختلفة و الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون خلال الفترة السابقة، وذلك استعدادا للانتظام بالتدريبات خلال الفترة المقبلة ، فيما تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاطمئنان على عبد الشافي خلال حديث سريع معه ، مؤكداً له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة، كما إطمئن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبد الشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقاً للبرنامج الموضوع.

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من ناحية أخرى رفض نادى الزمالك اعارة حارسه محمد عواد الي نادي الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالاعارة الي نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى.

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد ان العرض يتضمن اعارة الحارس مجانا من نادى الزمالك على ان يتحمل نادى الباطن قيمة راتبه السنوي كاملة، وهو ما رفضه مسئولي الزمالك وطلبوا الحصول على مقابل مادى نظير اعارة الحارس بخلاف تحمل النادى السعودى قيمة راتب عواد كاملا.