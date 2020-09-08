شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يحتفل بـ6 سنوات على انضمامه للزمالك: واحدة من أعظم لحظات حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل طارق حامد، لاعب خط الوسط بنادى الزمالك ومنتخب مصر، بمرور 6 سنوات على انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، مؤكدا أنها واحدة من أعظم لحظات حياته عندما ارتدى قميص الزمالك لأول مرة، وإنه يشعر بالفخر لانتماءه لجمهور كبير مثل جماهير الزمالك.

وكتب حامد، عبر حسابه على تويتر: "زى انهاردة من 6 سنين دخلت نادى الزمالك، واحدة من أعظم لحظات حياتى لما لبست تى شيرت الزمالك لأول مرة، دايماً بحس بالفخر انى منتمى لجمهور كبير زى جمهور الزمالك، 6 سنين ومكملين إنجازات مع بعض إن شاء الله".



طارق حامد

وكان نادى الزمالك، تعاقد مع طارق حامد، فى موسم 2014 قادما من نادى سموحة، مقابل سبعة ملايين جنيه.

Advertisements

من ناحية أخرى، يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بالكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول فى التشكيل الأساسى للفريق أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، والتى ستقام على استاد برج العرب.

ويرغب كارتيرون فى إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق فى مباراة الخميس المقبل، لتجهيزه بدنيا لمواجهة الرجاء المغربى المقرر إقامتها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرا مغلقا غدا فى برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، حيث يخوض الزمالك مرانه فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر الزمالك قبل السفر إلى برج العرب للمبيت فى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويعلن كارتيرون المدير الفنى للفريق غدا قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر، ومن المتوقع أن تخلو القائمة من فرجانى ساسى الدولى التونسى وأشرف بن شرقى الدولى المغربى بسبب الإصابة التى يعانى منها ساسى والإجهاد الذى يعانى منه بن شرقى خوفا عليهما من تفاقم الإصابة قبل مواجهة الرجاء المغربى، فيما يعود لقائمة المباراة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق والذى فضل كارتيرون إراحته فى مباراة طلائع الجيش الماضية التى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.